Esce fuori strada e colpisce in pieno il palo della luce, distruggendo l'auto. È questa la dinamica avvenuta nel primo pomeriggio su viale Europa, ad Aprilia. Un uomo a bordo di una Toyota Yaris, probabilmente a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo dell'auto finendo sopra il marciapiede e poi contro il palo. Un urto che ha provocato l'apertura degli air bag, fortunatamente però nell'impatto il conducente ha riportato solo lievi ferite. Sul posto, oltre alla polizia locale di Aprilia, anche i dipendenti delle Engie che hanno provveduto a rimuovere il palo della luce piegato dall'impatto.

