Pesanti disagi al lido di Latina per un guasto della rete idrica che ha provocato un cedimento dell'asfalto nel centro abitato di Borgo Sabotino, a ridosso della rotatoria all'incrocio tra strada Litoranea e strada Foce Verde. La frana si è creata al centro della carreggiata nel pomeriggio di oggi, comportando la chiusura di una parte dell'incrocio, con le inevitabili ripercussioni sul traffico locale, all'ora del rientro dei bagnanti dal lungomare, durante le operazioni di ripristino della conduttura sotterranea che aveva subito la perdita provocando la voragine. Determinante il supporto fornito, nella gestione della viabilità, dai volontari del locale gruppo di protezione civile Passo Genovese.

