Bevande alcoliche dopo la mezzanotte, scatta la maxi multa. Una sanzione di 10 mila euro è stata elevata nelle scorse ore nei confronti del titolare di un distributore h24 di cibi e bevande di Cisterna.

L'infrazione è emersa a seguito dell'attività condotta dai carabinieri della stazione di via Dalla Chiesa. I militari impegnati in centro nelle scorse serate per i controlli sulla movida, hanno notato un ragazzo uscire dall'attività h24 con in mano due bottiglie di birra in vetro. Così una volta fermato, il giovane ha confermato di aver acquistato l'alcol nel vicino distributore attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria di un suo amico, in quel momento ad attenderlo in auto.

I successivi accertamenti dei militari in luogo, hanno confermato che all'interno di uno dei distributori automatici presenti c'erano in vendita delle bottiglie di birra dello stesso tipo e marca di quelle trovate in possesso del giovane poco prima fermato. Al fine di constatare l'effettiva violazione della normativa in materia, i militari hanno contattato il titolare dell'attività commerciale. Giunto sul posto è stata fatta davanti ai carabinieri una prova di acquisto: inserendo una tessera sanitaria e il denaro richiesto, il distributore continuava ad erogare alcol anche dopo la mezzanotte. All'esercente è stata contestata la violazione della "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" (Legge 30 marzo 2001 - 1.125) che all'articolo 14 bis prevede che «la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della prevista licenza». Oltre alla multa da 10 mila euro, è scattata anche la confisca delle merci e delle attrezzature utilizzate. La sanzione è stata trasmessa alla Prefettura di Latina e al Comando della Polizia Locale di Cisterna di Latina per le ulteriori accertamenti.

L'attività condotta dai militari guidati dal luogotenente Raffaele Priore in forza al reparto territoriale carabinieri di Aprilia diretto dal tenente colonnello Paolo Guida, rientra nella più ampia attività di prevenzione e controlli, predisposti dal comando provinciale di Latina guidato dal colonnello Lorenzo D'Aloia per contrastare l'eccessivo consumo di alcol tra i giovani, con particolare attenzione a quei sistemi che favoriscono e facilitano l'uso tra i minorenni.