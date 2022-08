L'estate entra nel vivo, si approssima il "ponte di Ferragosto" e sulle strade pontine la mole di traffico sarà destinata inevitabilmente ad aumentare. Partenze, rientri, spostamenti nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 agosto prossimi rendono questi giorni "da bollino rosso" per ciò che concerne la circolazione stradale.

Per tali motivi, la Polizia di Stato ha adottato una serie di iniziative, servizi e controlli supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire a tutti gli utenti della strada un Ferragosto sereno, implementando il numero di pattuglie presenti sulle arterie maggiormente trafficate della provincia, da utilizzare per rispondere a situazioni emergenziali o per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada. Al fine di concorrere al raggiungimento di tale obiettivo, congiuntamente a tali attività operative, in questi giorni è partita l'operazione "Speed". Si tratta di un'iniziativa di sensibilizzazione ad un corretto comportamento alla guida dei veicoli su tutte le arterie del territorio Nazionale - organizzata da Roadpol–European roads policing network. Dall'8 al 14 agosto, infatti, saranno giornate di verifiche a tappeto su tutte le norme inerenti il Codice della Strada, che vedranno impegnate le pattuglie della Polizia Stradale sulle strade e autostrade del Paese, in particolar modo tramite l'impiego delle apparecchiature per il contrasto agli eccessi di velocità (telelaser). L'obiettivo dell'operazione è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle arterie viarie e di ridurre il numero delle vittime da incidente stradale. L'iniziativa si colloca nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al "Piano d'azione europeo 2021-2030" con l'obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l'attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte, i cui risultati vengono poi monitorati dal gruppo operativo "Roadpol". Al riguardo, pertanto, anche sulle arterie della provincia di Latina, pattuglie della Polizia Stradale espleteranno mirati controlli su tali tematiche di settore.

A tale campagna, si aggiungono i controlli assidui che sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 "Pontina", SS7 "Appia", SR156 "Monti Lepini" e SR213 "Flacca" , e ulteriori servizi sono stati programmati di notte, anche sulle direttrici litoranee della nostra provincia, soprattutto nei pressi dei centri marittimi quali Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia.

L'attività della Stradale vedrà, pertanto, impegnati equipaggi che svolgeranno i servizi di specifica competenza sia per mezzo di pattuglie automontate, sia per il tramite di quelle motomontate, garantendo, in tal modo, una notevole flessibilità d'impiego, anche in ragione dell'intensificazione del traffico veicolare. Come noto, sono attivi, per tutta l'estate, i rinforzi, sia nella zona litoranea che va da Nettuno al Circeo, sia nella tratta Terracina-Formia.

I servizi predisposti saranno finalizzati a svolgere, come di consueto, da un lato, un'attività di prevenzione attraverso la presenza visibile e costante degli equipaggi che si occuperanno di viabilità e tutela dei viaggiatori; dall'altro, saranno effettuati controlli sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti (con l'utilizzo dell'etilometro e del "drogometro"), nonché nelle aree di sosta per contrastare fenomeni legati alla commissione di reati (truffe, furti, rapine). Anche il mezzo di trasporto verrà sottoposto a verifiche, sia di tipo amministrativo, sia di tipo tecnico. Controlli specifici saranno previsti sia per evitare che guidatori utilizzino gli apparati radio-telefonici mentre si trovano alla guida di veicoli, sia per verificare il corretto uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta per bambini (seggiolini). Verranno, inoltre, controllati i trasporti di merci pericolose e le sostanze alimentari, al fine di garantire una sicurezza dell'utente a 360°, su strada e per ciò che concerne la salubrità del cibo.

Con l'occasione, la Sezione Polstrada di Latina raccomanda e ribadisce a tutti gli utenti della strada di prestare la massima attenzione, in maniera particolare durante il prossimo fine-settimana, nel momento in cui si pongono alla guida e di rispettare le seguenti indicazioni:

evitare di bere alcolici;

rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza;

non utilizzare il telefono cellulare mentre si guida;

utilizzare sempre i sistemi di ritenuta di cui sono dotati i veicoli, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, nonché gli appositi seggiolini omologati per i bambini;

prima di mettersi in viaggio, verificare la perfetta efficienza del mezzo e degli pneumatici;

evitare (laddove sia possibile) di mettersi in auto durante le ore più calde della giornata, bere acqua durante il viaggio per idratarsi, così da evitare i "colpi di calore".

Per qualsiasi dubbio in merito alle disposizioni del Codice della Strada o per qualsivoglia suggerimento inerente la guida e/o i veicoli, nonché per avere informazioni e consigli sulla viabilità, il personale dipendente è a disposizione degli utenti 24 ore su 24 al numero di telefono 0773-26081.