I ladri specializzati nelle incursioni notturne nei supermercati sono tornati in azione ieri notte, tanto determinati a mettere le mani sugli incassi dei punti vendita Acqua & Sapone da arrivare al punto di tentare il furto in due punti vendita diversi, della provincia, prima di riuscire nell'intento. A Cisterna gli scassinatori sono stati costretti a scappare all'arrivo delle guardie giurate Securitas Metronotte, mentre a Latina sono riusciti a evitare la cattura per un soffio, portando via una cassaforte piena di soldi. Una sequenza che, non hanno dubbi gli investigatori dei Carabinieri impegnati nelle indagini del caso, porta la firma della stessa banda.