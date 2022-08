Furto nella notte al bar Victoria in pieno centro a Terracina. L'azione fa pensare a dei professionisti visto che una delle serrande dell'attività di viale della Vittoria è stata tagliata di netto. Distrutto anche un condizionatore d'aria. Le telecamere di sorveglianza della stessa attività hanno ripreso un uomo che, alle 4.18, col volto celato da un cappellino da baseball, ha raggiunto il bancone dove ha rubato tutti i blocchi di "gratta e vinci" e svuotato la cassa proprio con il ricavato delle vendite dei biglietti. Il colpo ha fruttato ai malviventi circa 12mila euro.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli