La presenza di una struttura fissa nel porticato antistante, utilizzata come gazebo, ma realizzata in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative, ha fatto scattare la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per il bar Gioja di piazza Moro. Il provvedimento è stato adottato dal Servizio Attività Produttive e Incoming del Comune di Latina in seguito a un controllo effettuato dalla Polizia Locale su richiesta dello stesso ufficio tecnico in seguito alla presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (Scia) da parte dell'esercente.

L'ispezione aveva permesso di appurare appunto la presenza di una struttura che risulta sprovvista del necessario titolo edilizio autorizzativo, tanto da essere considerata abusiva. Si tratta appunto di un dehor realizzato con strutture di acciaio e vetrate, delle dimensioni di cinque metri per tre per un'altezza di due metri e mezzo circa, all'interno del quale erano presenti tavoli e sedie a servizio del bar. Quindi era stato avviato il procedimento amministrativo che il gestore del bar aveva chiesto, e ottenuto, di poter sospendere per mettersi in regola, ma il Comune ha poi rilevato che l'esercente non ha provveduto a rispettare l'impegno preso. È scattata così l'ordinanza che, oltre a disporre la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella struttura abusiva, intima il ripristino dei luoghi e dichiara la decadenza della Scia.