A nulla sono valsi finora gli appelli dei cittadini, le rotatorie della Pontina all'altezza degli svincoli con le migliare 43 e 45 a sud di Latina continuano a restare al buio da mesi e non accenna a placarsi la lunga sequenza di gravi incidenti stradali in quel tratto della strada statale a sud del capoluogo. L'ultimo risale alla notte di ieri, quando un'auto con due giovani a bordo è andata dritta all'incrocio, attraversando il rondò prima di schiantarsi fuori strada. Nel frattempo si è attivata anche la politica locale, con l'ultimo appello pubblico lanciato giusto poche ore prima dell'ultimo sinistro, ma oltre la promessa del gestore dell'arteria, di un intervento entro l'anno, non si è ancora mosso nulla.