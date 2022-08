E' stato arrestato questa mattina dalla Polizia Locale di Terracina e sottoposto al regime degli arresti domiciliari Nicolas Stravato, di Fondi, colpevole di aver investito mortalmente il piccolo Romeo Golia di 11 anni di Napoli ma in vacanza a Terracina. Il bambino stava attraversando sulle strisce pedonali con la mamma l'Appia, all'altezza del ristorante La Capannina, quando l'auto del fondano l'ha travolto. Subito l'automobilista era stato sottoposto ai test di rito risultando positivo alle droghe. Per questo Stravato è finito ai domiciliari accusato di omicidio stradale.

