Un gravissimo incidente stradale si è registrato ieri mattina in via Santa Maria, un tratto della strada provinciale che collega Borgo Piave alla località Acciarella, nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con una pattuglia per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica, un ventenne ha perso il controllo della propria auto, una Lancia Ypsilon, che è finita fuori strada ribaltandosi più volte prima di fermarsi. Il giovane ha riportato diverse fratture e ha richiesto il trasporto d'urgenza, in ambulanza, presso l'ospedale Santa Maria Goretti dov'è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ora è ricoverato in prognosi riservata.