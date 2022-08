Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in un condominio di via Don Torello, per un principio d'incendio scaturito nella cucina di un appartamento al sesto piano. In pochi istanti il fumo ha invaso la stanza e ha iniziato a fuoriuscire mettendo in allarme la sola persona che c'era in casa, un'anziana donna che ha fatto appena in tempo a chiedere aiuto prima che fosse troppo tardi.

Si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi, con poliziotti della Squadra Volante, Vigili del fuoco e sanitari di un'ambulanza intervenuti nel giro di pochi minuti. Il rogo era stato innescato da un elettrodomestico, ma è stato spento prima che potesse estendersi pericolosamente al resto della cucina.