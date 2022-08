Hanno atteso che entrasse nel negozio di bricolage per bucargli la gomma dell'auto. Poi lo hanno aspettato per poterlo derubare. E' successo a Pomezia. Erano da poco passate le 16 quando un uomo ha parcheggiato la sua auto, una Ford Fiesta, a pochi passi dall'entrata di Bricofer, in via dei Castelli Romani.



Mentre l'uomo era dentro per le sue spese, ignoti si sono avvicinati alla vettura e hanno bucato la gomma anteriore sinistra. Il 47enne appena tornato verso l'auto, accortosi della ruota a terra, ha iniziato a sostituirla. Ma, mentre era abbassato e intento nel lavoro, gli stessi individui che avevano bucato la gomma hanno aperto lo sportello dell'auto, stavolta a destra, e senza farsi vedere, rubando il borsello che l'uomo aveva lasciato sul sedile del passeggero.

Dopo aver cambiato la gomma, l'uomo è risalito in auto e si è accorto del furto. Nel borsello aveva oltre a 250euro, anche carte di credito e il cellulare. L'uomo nella denuncia ai carabinieri ha raccontato di non essersi accorto di nulla. I militari hanno visionato le telecamere della video sorveglianza e stanno indagando sull'accaduto.