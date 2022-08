Sulla natura del rogo non sembrano esserci dubbi, si è trattato sicuramente di un guasto.

È successo nel pomeriggio sulla strada stata dei Monti Lepini, a poca distanza dalla rotatoria all'incrocio con strada Piccarello, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina.

Ha visto il fumo uscire dal cofano e ha fatto appena in tempo a fermare l'auto sul bordo della strada prima che le fiamme prendessero il sopravvento, divorando la parte anteriore della vettura, una Golf Volkswagen.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli