Un furto con destrezza è stato messo a segno l'altro pomeriggio ai danni della gioielleria Saint Mich-Elle di Santi Cosma e Damiano, da parte di una coppia. Un colpo che ha fruttato un bottino importante da parte dell'Arsenio Lupin e della sua compagna, che hanno portato via anelli e preziosi.

Un raid ben studiato dai due ladri, che poi hanno approfittato della confusione che c'era in piazza in occasione della festa, per dileguarsi. Secondo una prima ricostruzione un uomo e una donna (che indossava una visiera che spesso utilizzano i tennisti) sono entrati nella gioielleria, situata in località San Lorenzo, nella piazza omonima. Con modi gentili e raffinati hanno chiesto di vedere gioielli, anelli e preziosi, cercando di trovare il momento opportuno per portare via qualche oggetto. E infatti mentre la proprietaria era intenta a mettere a posto i prodotti mostrati, i due hanno arraffato tutto quello che avevano sotto mano e sono fuggiti. La titolare dell'attività si è accorta quasi subito che mancavano alcuni oggetti, ma all'esterno del negozio c'erano tante persone giunte per assistere ai festeggiamenti di San Lorenzo ed è stato impossibile rintracciare la coppia. Alla titolare non è rimasto che avvertire i Carabinieri, i quali hanno avviato le indagini del caso. Un aiuto importante ai militari potrebbe venire dalle videocamere interna, che hanno ripreso la coppia.