"Non si capiva più niente e il vento era fortissimo". Sono state oltre 300 le richieste di intervento arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco. Oltre alle squadre di Latina sono arrivate anche squadre da Roma e Benevento. Ingenti i danni.

Ha provocato gravissimi danni il violento nubifragio che si è abbattuto nella notte, poco prima delle 2 sul litorale pontino, particolarmente colpite le zone di Bella Farnia vicino a Sabaudia e Borgo Grappa alle porte del capoluogo. Decine di alberi sono caduti sulla strada e anche sui tetti di alcune case. Momenti di paura per turisti e vacanzieri nei diversi residence che si affacciano sulla Litoranea.

