Nel corso del servizio, un equipaggio, attestatosi presso un parco pubblico cittadino, notava la presenza di un soggetto, già noto alle FF.PP., che, in considerazione del contesto veniva controllato e sottoposto a perquisizione. Sullo stesso veniva rinvenuto un quantitativo di hashish pari a circa un etto e una somma di denaro con banconote di vario taglio. L'uomo, 33enne terracinese, dopo le formalità di rito veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale ambito, il Commissariato di P.S. di Terracina, predisponeva un dispositivo che vedeva impegnate le Volanti nei controlli su strada a cui si aggiungevano equipaggi della locale Squadra di Polizia Giudiziaria e della Polizia Scientifica che, in "borghese" e avvalendosi della collaborazione di unità cinofile del reparto della Polizia di Stato di Nettuno, operavano controlli e perquisizioni.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli