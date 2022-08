Una parte del muro di cinta della caserma dei Carabinieri di Borgo Grappa in via Litoranea è stata danneggiata dalla violenta tromba d'aria che si è abbattuta nella notte. Le radici di un pino caduto a causa del fortissimo vento hanno divelto il muro dove si è aperto uno squarcio. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Il comandante provinciale dei Carabinieri il colonnello Lorenzo D'Aloia è intervenuto poco fa sul posto per rendersi conto di persona della situazione. Al lavoro ci sono i Vigili del fuoco che stanno liberando la sede stradale. Chiusa anche Strada del Mare a Borgo Grappa dove sono caduti dieci pini. Ingenti i danni subiti da alcune attività commerciali.

Ma immagini durissime arrivano da tutta quanta la parte di via Litoranea che interessa le frazioni di Borgo Grappa e Bella Farnia, la frazione di Molella e la Migliara 49. A Borgo Grappa è volata anche la parte di una guaina di un tetto che è finita sopra i cavi della corrente con tutti i pericoli del caso.