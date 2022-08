Altro furto a un bar di Terracina. Dopo quello che si registrò la notte tra l'11 e il 12 agosto al "Victoria" di viale della Vittoria angolo via Due Pini e che fruttò ai malviventi - uno dei quali ripreso dalle telecamere di sorveglianza interne - circa 12mila euro, è toccato al bar "Mastracco" di piazza Bruno Buozzi ricevere la "visita" dei ladri che però, questa notte, si sono dovuti "accontentare" di qualche spicciolo e delle caramelle. L'attività, sprovvista di telecamere, dovrebbe essere stata presa di mira dalla stessa banda alla luce del modus operandi: serranda tagliata di netto e con estrema precisione.

