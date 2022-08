E' chiusa dal chilometro 80 al chilometro 87 la strada Appia all'altezza del territorio di Pontinia. A causa del maltempo il personale dell'Anas sta lavorando per rimuovere i pini che sono caduti sulla strada. Il traffico è deviato e non mancano i disagi agli automobilisti per il primo rientro dopo le vacanze. Il bilancio del maltempo è pesantissimo e i danni sono ancora in fase di quantificazione. ma sono molto ingenti in particolar ad alcune attività commerciali tra cui stabilimenti chioschi e camping. Vigili del Fuoco, personale della Protezione Civile, Polizia, Carabinieri e Polizia Locale sono al lavoro da questa notte in mezza provincia. Le zone più colpite sono tra Borgo Grappa e Bella Farnia.