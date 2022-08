È successo vicino sul lungomare di Latina, vicino Foce Verde, nel tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti dell'Aeronautica e Cancun. Quando il primo ragazzo ha chiesto aiuto alzando le braccia, è stato notato dai bagnini che si sono lanciati in mare per raggiungerli e riportarli a riva, un intervento tutt'altro che facile.

È stato necessario l'intervento dei bagnini per salvare una comitiva di giovani, tre ragazze e un ragazzo, rimasti in balia delle onde a casa del mare molto agitato.

