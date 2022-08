E' ripresa la circolazione lungo la strada Appia all'altezza di Pontinia rimasta chiusa a causa del maltempo che si è abbattuto in provincia di Latina e che ha provocato danni e disagi da nord a sud. Al Lido all'altezza dell'ex Hotel del Sole un ponteggio è venuto giù, sradicati diversi cartelli stradali e intanto il lavoro dei soccorritori va avanti tra Latina e Sabaudia. In mattinata si è svolto in Prefettura un vertice sicurezza presieduto dal vice prefetto Monica Perna insieme ai referenti della Provincia e delle amministrazioni comunali di Latina e di Sabaudia, i vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, i rappresentanti dell'Enel e i volontari della protezione civile. «Circa 20mila utenze sono state disalimentate dalla notte - ha spiegato la Prefettura in una nota - dopo l'intervento delle squadre Enel, circa il 90% è ripristinato».