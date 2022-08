Momenti di paura poco fa a Bella Farnia, una frazione di Sabaudia. In via delle Costellazioni all'interno di un residence, poco dopo le 10 una caldaia è esplosa. Due i feriti gravi, si tratta di marito e moglie entrambi di Roma che erano in vacanza insieme ai figli sul litorale pontino. Subito è scattato l'allarme ed è intervenuto un elicottero del 118 che ha trasportato la donna al San Camillo mentre il marito è al Santa Maria Goretti. In casa al momento dell'esplosione c'erano i due figli della coppia rimasti illesi. Le indagini per risalire alle cause dell'esplosione sono in corso da parte di Carabinieri e Vigili del Fuoco. Lo stesso comprensorio ieri era stato investito da una violenta tromba d'aria.