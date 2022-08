Attimi di paura a Fondi, dove il provvidenziale intervento di una assistente bagnante che è riuscita a trarre in salvo un ragazzo 14enne. E' accaduto alle 13 di ieri lungo le spiagge libere tra il Lido Pomodoro e il Wave. Le condizioni del mare non erano delle migliori con onde alte 2 metri ed una forte risacca quando un ragazzo di appena 14 anni, originario di Frosinone è rimasto in balia delle onde e della corrente.

Nonostante la bandiera rossa issata su tutti i pennoni lo stesso è entrato in acqua trovandosi subito in evidente difficoltà. Non potendo usare il pattino in sicurezza l'assistente bagnanti FISA Alessandra Caliendo non ci ha pensato due volte ed è partita a nuoto imbracata al rullo di salvamento.

Con grosse bracciate le sono bastati pochi minuti per arrivare a prendere il povero ragazzo, stremato e sotto choc. Quindi con provata competenza e non poca fatica è riuscito a trainarlo fino a riva. Grazie al suo intervento, caratterizzato da coraggio, determinazione è professionalità Alessandra è riuscita a salvare la vita a quel ragazzo davvero poco prudente il quale ha poi ha dichiarato, dopo la brutta disavventura, che non sfiderà mai più il mare.