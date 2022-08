Dramma nel cuore della notte nella discoteca El Paso di Latina. Una ragazza di 26 anni di Aprilia è morta all'improvviso a causa di un malore. Subito sono scattati i soccorsi ma per la giovane nonostante l'intervento del 118 non c'è stato niente da fare. Secondo quanto ipotizzato dai sanitari si è trattato di un arresto cardiaco, come refertato dal personale medico.

La ragazza deceduta è madre di due bambini. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latina e del caso è stata informata la Procura.