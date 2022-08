Hanno 30 e 31 anni i due giovani presunti spacciatori che i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto qualche giorno fa ì al termine di una brillante operazione che li aveva portati sulle tracce dei due sospetti da qualche tempo.

Probabilmente infatti, i due, un cittadino apriliano e uno di origini ivoriane ma ormai apriliano a tutti gli effetti, erano tenuti sotto controllo da qualche tempo. Il sospetto è che quei movimenti sospetti, quelle frequentazioni con soggetti noti quanto meno per la propensione all'assunzione di droga, in particolare cocaina e crack, fossero dettati dall'attività di spaccio. E' per questo che l'altro giorno gli uomini agli ordini del tenente colonnello Paolo Guida hanno fatto scattare il blitz iniziato prima in strada dove sono stati fermati, identificati e sottoposti alla prima perquisizione che ha portato alla luce alcune dosi di sostanze stupefacenti pronte per lo smercio al dettaglio, e poi proseguito nel domicilio dei due soggetti.