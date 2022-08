Momenti di follia ad Anzio, dove un uomo ha minacciato di morte la moglie, il tutto davanti ai loro figli. Un episodio scioccante per i piccoli, che però non sono rimasti fermi a guardare: la figlia ha subito chiamato la polizia, giunta prontamente sul posto per arrestare l'uomo.

I fatti sono avvenuti a Ferragosto, dove gli uomini del Commissariato di Anzio, impegnati in un servizio finalizzato al controllo del territorio, hanno raggiunto il 44enne, italiano, finito in manette poiché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

Come accennato, i poliziotti sono riusciti a giungere con tempestività sul luogo dei fatti, grazie alla segnalazione telefonica, effettuata dalla figlia minore dell'uomo, che non ha esitato a contattare il Numero Unico Emergenza 112.

La chiamata è arrivata a seguito della violenta lite tra l'uomo e la moglie, scaturita per motivi sentimentali e a cui i minori hanno dovuto assistere. In questo contesto, la donna è stata minacciata di morte, mentre veniva colpita con forza dall'uomo: infatti, una volta sul posto, i poliziotti hanno immediatamente soccorso la vittima, che presentava delle evidenti ecchimosi sul volto, sul collo e sulle braccia. L'arresto dell'uomo, accompagnato in carcere, è stato convalidato.