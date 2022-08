Grande cordoglio per la scomparsa di Francesca Testana deceduta nel locale El Paso di Latina nel cuore della notte per un malore improvviso. I titolari del discopub di via Missiroli, hanno annullato la serata in programma per oggi. <Comunichiamo alla clientela che El Paso Summer annullerà la serata in programma stasera giovedì 18 agosto, in rispetto di Francesca e della sua famiglia. Siamo scioccati per l'accaduto e abbiamo sperato fino all'ultimo che il suo cuore riprendesse a battere. I giovani non devono morire mai. La sofferenza per la perdita di una giovane è immensa soprattutto se accade in una spensierata serata di divertimento. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia di Francesca, ai suoi bambini e il suo consorte. Chiediamo rispetto per la famiglia e il nostro staff. Ciao Francesca>. Nelle prossime ore il pm Claudio De Lazzaro affiderà l'incarico per l'autopsia al medico legale.