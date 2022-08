Una serie di prese in giro che nella giornata di ieri hanno portato anche ad un'aggressione fisica in seguito alla quale il ragazzino, una volta tornato a casa, è stato portato da genitori presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti dove stato medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni.

Ha quasi 14 anni il ragazzino che nella giornata di giovedì è stato aggredito da almeno sei o sette coetanei che da tempo sembra lo prendessero in giro per le sue fattezze fisiche.

