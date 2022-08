Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera sull'Appia all'altezza della Migliara 45 a poca distanza da Borgo Faiti, al confine tra i comuni di Latina, Pontinia e Sezze.

Per cause in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri che sono prontamente intervenuti due auto si sono scontrate e l'impatto è stato molto violento. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 e ai Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti per liberare gli occupanti dalle lamiere delle auto. Il sinistro si è verificato al chilometro 74,900 in direzione Terracina.

I due feriti che sono stati soccorsi da medici e infermieri delle ambulanze, sono stati trasportati in ospedale e il quadro clinico è delicato.