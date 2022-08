Si svolgeranno lunedì alle 15,30 nella Chiesa di San Michele Arcangelo ad Aprilia, i funerali di Francesca Testana, la ragazza di 26 anni morta per un improvviso malore in un locale a Latina davanti alle amiche e alla sorella. Dopo che ieri il medico legale ha eseguito l'autopsia la salma è stata dissequestrata. Francesca lascia il padre, la madre, la sorella, il marito e due figli piccoli di 3 e 5 anni.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli