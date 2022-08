Hanno gettato la brace ancora calda nel cassonetto dei rifiuti, fortunatamente il conducente di un autocompattatore si è accorto di qualcosa di strano ed ha evitato il peggio.

E' successo oggi poco prima delle 13 in via Oriani a Latina, una traversa di viale Mazzini, a poca distanza dal Liceo Classico Dante Alighieri in centro. Nel giro di pochi istanti la strada è stata invasa dal fumo.

Sono stati anche alcuni residenti della zona a dare l'allarme ai Vigili del fuoco di Latina che sono intervenuti e hanno chiuso la strada e domato l'incendio che poteva avere conseguenze più gravi. E' stato l'operatore di Abc a svuotare il carico per scongiurare l'incendio del mezzo.