Un uomo di 50 anni di Pontecorvo, Marco Di Vozzo, è morto annegato nel primo pomeriggio a Gaeta, davanti alla spiaggia delle Scissure. Il 50enne era entrato in acqua attorno all'ora di pranzo per una nuotata e a quanto pare è rimasto in balia delle onde, forse per un malore. I bagnini lo hanno soccorso e riportato a riva e hanno provato a rianimarlo.

Il corpo si trova ora presso l'ospedale Dono Svizzero. Il 50enne era in vacanza a Gaeta.