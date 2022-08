«Bruciatelo» e poi: «Buttate del napalm, via tutti», riferendosi agli occupanti di etnia rom. I fatti contestati erano avvenuti in occasione del mancato sgombero dell'area. <Hanno propagandato - è riportato nel capo di imputazione - idee fondate sulla superiorità e anche l'odio razziale ed etnico>.

La Procura di Latina ha contestato l'aggravante dell'odio razziale e ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti di cinque persone, residenti tra Sermoneta e Latina, imputate per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

