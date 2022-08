Un grave incidente stradale si è registrato all'incrocio tra via Zanetti e via Germania, dove un'auto con due persone a bordo si è scontrata con un'ambulanza in emergenza. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, il mezzo di soccorso attraversava via Zanetti in sirene per raggiungere l'abitazione di un uomo colto da malore che era stato classificato con un codice rosso, quando è entrato in collisione con la vettura.

In quel momento transitava la Polo Volkswagen guidata da una donna, che non si è resa conto dell'ambulanza in emergenza e non si è fermata. L'urto è avvenuto lateralmente e ha fatto ribaltare la vettura: il passeggero, un uomo, è stato trasportato in ospedale poco dopo, mentre la conducente, che non è in pericolo di vita, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso a causa di un frattura complessa a un arto che prospetta la necessità di cure specialistiche. Nel frattempo era intervenuta anche un'ambulanza per soccorrere l'uomo colto da malore che il primo mezzo del pronto intervento sanitario non aveva potuto raggiungere.