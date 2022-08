Sono arrivate in pochi minuti le squadre dei Vigili del Fuoco mentre un incendio divampava al piano superiore di una villetta al Circeo in via Giacomo Leopardi. I fatti avvenuti ieri pomeriggio, sul posto anche i volontari Anc Sabaudia diretti dal Enzo Cestra che nel frattempo hanno chiuso la strada per mettere in sicurezza l'area. Alcuni vicini avevano da poco dato l'allarme notando del fumo alzarsi dal primo piano dell'abitazione. Nessuno rispondeva dall'interno della villetta quindi inizialmente si era temuto il peggio.

I Vigili del Fuoco hanno buttato giù la porta constatando che fortunatamente all'interno non c'era nessuno. I danni sarebbero invece piuttosto ingenti. Sembra che l'abitazione fosse stata affittata per la stagione estiva, ancora ignota la causa dell'incendio.