Cade da circa otto metri, elitrasportato d'urgenza a Roma un anziano di 79 anni. Il grave incidente si è verificato ieri mattina nell'area industriale di Borgo San Donato, nel Comune di Sabaudia. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'anziano, proprietario di un'attività nella zona industriale su via Migliara 46, stava cercando di sistemare un'antenna sul tetto appunto del suo immobile.

Improvvisamente, forse dopo avere perso l'equilibrio o per un cedimento, è finito a terra. Una caduta da circa otto metri di altezza. Alcune persone che in quel momento si trovavano sulla Migliara 46, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Le condizioni particolarmente gravi del ferito hanno reso necessario l'intervento di un'eliambulanza che in pochi minuti ha raggiunto la zona industriale di Borgo San Donato. Sul posto anche un'ambulanza della Heart Life Croce Amica da Pontinia. In poco tempo l'anziano è stato trasferito d'urgenza presso l'ospedale San Camillo di Roma dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'area industriale di Borgo San Donato, vista la presenza di numerose aziende, è particolarmente trafficata soprattutto durante la mattina. Molte persone si sono fermate per capire cosa stesse accadendo e prima ancora per cercare di prestare soccorso ma la situazione è apparsa sin da subito grave. Gli accertamenti sono andati avanti per diverse ore. Sembra infatti che l'uomo al momento della caduta si trovasse su una piattaforma, non si esclude che possa essersi verificato un cedimento del tetto.