Era andato nella villetta di alcuni amici per svolgere dei piccoli lavori e controllare la casa in loro assenza, una cortesia che veniva fatta spesso in virtù di uno stretto rapporto di fiducia con i proprietari. Questa volta però Michele Capuano, 77enne di Aprilia, non è rientrato nella propria abitazione ma è stato ritrovato morto nella piscina della villetta a Campo di Carne, con molta probabilità colto da un malore mentre si stava facendo un bagno.

A dare l'allarme è stato il figlio che non vedendolo rientrare ha provato prima a rintracciarlo telefonicamente, poi davanti alle chiamate senza risposta ha dato l'allarme avvisando il 118 e i carabinieri. Sapeva che il padre in questi giorni stava andando nella villetta poco distante per innaffiare le piante, i proprietari infatti erano fuori per le vacanze e in virtù di un rapporto di fiducia gli avevano lasciato le chiavi per fare dei piccoli lavori e anche per controllare. All'arrivo del figlio e degli operatori del 118 con un'ambulanza l'uomo è stato trovato riverso all'interno della piscina, una volta estratto dall'acqua il personale medico ha provato a rianimarlo ma per lui non c'è stato nulla da fare, Capuano infatti era già deceduto.

Un caso sul quale sono state avviate delle verifiche per stabilire le cause del decesso. Sul luogo della tragedia è infatti intervenuto il medico legale che ha provveduto a un primo sommario esame, mentre il magistrato Marco Giancristofaro ha disposto un esame autoptico che verrà eseguito nei prossimi giorni. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e la Procura di Latina vogliono infatti chiarire i motivi della scomparsa, anche se tutto lascia pensare che si sia trattato di morte naturale, probabilmente un annegamento in piscina a seguito di un malore. Sul corpo del 77enne non sono stati trovati segni di violenza, né ferite che possano far pensare a un incidente, inoltre l'uomo è stato ritrovato in costume. Al momento dunque l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che Michele Capuano, dopo aver innaffiato le piante e terminati i lavoretti all'interno della casa, abbia voluto rinfrescarsi con un bagno e sia stato colpito da un malore in piscina. Una tragedia che ha lasciato straziati e disperati i familiari e gli amici.