Non c'è una presa di posizione per bloccare i grandi eventi sportivi sul lago, anzi. Ma i dati parlano chiaro e la copertura finanziaria non c'è. Il sindaco Alberto Mosca lo ha spiegato bene ieri, a qualche ora dalla riunione del consiglio direttivo del Comitato MMXX durante la quale, alla presenza dei rappresentati di Provincia, Coni e Federazione Italiana Canottaggio, come da iter è stato portato quando deliberato nell'ultimo consiglio comunale rispetto la volontà di sciogliere il Comitato. Il primo cittadino nel corso dell'incontro ha ribadito l'importanza delle competizioni sportive sul lago chiedendo però allo stesso tempo ai soggetti interessati una partecipazione nel reperimento dei fondi necessari ma in questo senso una risposta non è arrivata.

L'alternativa per non rinunciare al mondiale coastal rowing e beach sprint previsto per il 2023 e all' europeo assoluto programmato per il 2024, in assenza del sostegno di Enti terzi e di sponsorizzazioni, sarebbe quella di utilizzare i fondi ordinari del Comune di Sabaudia quelli che semplificando, vengono utilizzati per servizi, opere pubbliche e così via. Un costo troppo alto per la città delle dune che comporterebbe tagli che andrebbero a gravare su servizi necessari per la cittadinanza. In base ad una stima preliminare dei costi relativi le due competizioni ormai sempre più lontane, il coastal rowing comporterebbe una spesa di circa 650mila euro, mentre l'europeo assoluto circa un milione e 200mila euro senza eventuali costi aggiuntivi.

Un rischio questo tutt'altro che remoto come evidenziato appunto dal sindaco Mosca che ha ricordato come per quanto riguarda la Tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio dagli 800mila euro preventivati all'inizio si sia arrivati poi agli oltre due milioni considerando comunque il contributo di 300mila euro della Regione e i circa 176mila euro di sponsorizzazioni. Ma tutto il resto tolte queste due partecipazioni è stato sostenuto dal Comune. «Sabaudia - ha ribadito il sindaco - non è contraria ad ospitare le gare nazionali e internazionali ma non può da sola sostenere oneri così consistenti. Pesare sui fondi ordinari vuol dire penalizzare beni e servizi per la comunità». Il prossimo passo, considerando lo scioglimento del Comitato MMXX sarà quello di nominare il liquidatore. Per capire come si sia arrivati a questa situazione occorre comunque fare un passo indietro con tutti gli interrogativi che ne conseguono.

Come quello relativo il fatto che gli impegni in termini economici relativi i due eventi sportivi non troverebbero riscontro nelle pianificazioni di bilancio. Del resto anche nella fase commissariale si era proceduto all'annullamento dell' Europeo Junior (under 19). Il binario parallelo è quello relativo l'inchiesta Dune il cui filone centrale è legato proprio ad alcuni appalti per la realizzazione della Tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio svoltasi a Sabaudia. Il sindaco, spiegando quanto comunicato nel corso del direttivo del Comitato, non è comunque entrato nel merito della vicenda giudiziaria. «Non sono decisioni prese a cuor leggero - ha concluso il sindaco Mosca riferendosi alle due gare nei fatti annullate - ma occorre sempre fare un'analisi costi/benefici», una posizione condivisa com'è noto dalla maggior parte dei consiglieri comunali, non solo di maggioranza.