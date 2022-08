Ancora un incidente notturno avvenuto in via dei Lauri, dopo il terzo episodio in una settimana i residenti e la politica lanciano un appello all'amministrazione, per incrementare le misure dissuasive e di controllo. La scorsa notte infatti, poco dopo l'una, due autovetture in centro sono entrate in collisione, una Ford Fiesta e una Mercedes Classe A, sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, tuttavia fortunatamente nessuno degli occupati dei veicoli coinvolti ha riportato ferite e i conducenti hanno preso accordi solo in relazione ai danni subiti alla carrozzeria. A preoccupare però la circostanza che incidenti, più o meno gravi, si stiano verificando con una certa frequenza lungo strade centrali come via dei lauri: solo qualche giorno prima un ragazzo ha riportato gravi ferite dopo aver per perso il controllo della sua autovettura ed essere finito contro un'auto in sosta, come rilevato dalla Polizia Locale. Il giovane è stato poi trasferito al pronto soccorso ed anche se è stato dimesso il giorno dopo lo scontro ha allarmato la cittadinanza. I due incidenti, avvenuti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro lungo il corso principale della città, riportano alla ribalta il tema della sicurezza stradale e urbana.

Sono sempre più numerosi i cittadini, residenti in varie strade del centro, che anche tramite i social segnalano purtroppo il malcostume di alcuni automobilisti che incuranti di trovarsi nel centro urbano, soprattutto in orario serale e notturno, tendono a premere troppo sull'acceleratore, mettendo in pericolo sé stessi e gli altri. Una criticità segnalata non solo su via dei Lauri ma anche in via delle Regioni, un lungo rettilineo dove di tende a correre troppo. «Purtroppo - lamentano i cittadini - le auto sfrecciano in piazza e poi svoltano su via dei Lauri, fregandosene se ci sono pedoni e percorrendo la strada ad alta velocità per poi dileguarsi».

Segnalazioni che, insieme agli incidenti avvenuti, hanno indotto Fratelli d'Italia a lanciare un appello per la sicurezza stradale.

«Dopo l'ennesimo incidente anomalo per dinamica e avvenuto in pieno centro, in via dei Lauri - scrivono i referenti locali del partito rappresentato dai consiglieri Vincenzo La Pegna e Matteo Grammatico - dove un ragazzo ha rischiato la vita per come è finito in ospedale mettendo altresì a rischio l'incolumità di pedoni e/o altri automobilisti, chiediamo al sindaco Antonio Terra e all'assessore di riferimento Luana Caporaso di predisporre ogni iniziativa a favore della sicurezza per i cittadini e della loro tranquillità nelle ore notturne, quindi dei momenti del diritto al riposo. E' ormai annoso e mai affrontato a modo, il fastidioso e sistematico disagio arrecato in città da scorribande di vetture e motocicli che procurano rumori molesti oltre ai problemi di sicurezza a cui si sta assistendo».