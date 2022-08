Un violento incidente stradale si è registrato stamattina sulla Migliara 47 in località Ponte Ferraioli, vicino Ceriara di Sezze. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti per i rilievi e la gestione della viabilità, due automobili sono entrate in collisione tra loro.

L'impatto è avvenuto tra una Ferrari 458 e un'Alfa Romeo 156 entrambe guidate da uomini della zona. Ad avere la peggio è stato il conducente della seconda vettura, rimasto incastrato nell'abitacolo: è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere e affidarlo ai soccorritori di un'ambulanza che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Illeso invece l'automobilista che sedeva al volante della fuoriserie. Durante i soccorsi è stata necessaria la chiusura della strada.