Gli specialisti dei furti erano pronti a colpire anche ieri notte, ma l'ultimo piano è stato sventato dalla vigilanza privata. Ancora una volta nel mirino degli specialisti dei furti è finita una farmacia: proprio com'era successo una settimana prima in centro, i banditi si sono intrufolati nell'attività di via Don Torello passando per una finestra sul retro, ma questa volta il colpo è sfumato per l'intervento di una guardia giurata Securitas Metronotte. Anzi, sembra che i ladri abbiano cercato di introdursi nuovamente nel locale in un secondo momento, ma anche il nuovo tentativo è stato vanificato sul nascere. Del caso si stanno occupando gli investigatori della Polizia, sempre più convinti che a firmare l'ultima escalation di furti sia una banda emergente: sono diversi i punti in comune tra i vari raid registrati negli ultimi tempi.