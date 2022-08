Sono arrivati ieri sera gli esiti delle analisi chieste dagli agenti della Polizia locale di Lanuvio per un 61enne che, al volante della propria auto, avrebbe causato un incidente lungo via Astura, alle porte di Campoleone. L'uomo residente ad Ariccia guidava sotto l'effetto dell'alcol per questo sarà denunciato.

Al volante di una Megane ha effettuato il sorpasso di una Renault Modus condotta da un giovane di Aprilia e, nel rientrare sulla propria corsia, ha urtato l'altra auto causando una carambola che ha portato le due vetture a uscire di strada, ad abbattere recinzione e cancello di due abitazioni private e al ribaltamento della Modus.