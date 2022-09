Un grande dispiegamento di mezzi ieri pomeriggio per intervenire in un terreno privato nei pressi di via Carroceto, alle porte di Aprilia, dove un incendio aveva attaccato una struttura che, in un secondo momento, si è capito essere disabitato perché adibito a rimessa per gli attrezzi.

La mobilitazione di tanti soccorsi infatti, era stata dettata dal sospetto che in quella struttura vi abitasse da tempo qualcuno. Sul posto insieme ad alcune squadre dei Vigili del fuoco di Aprilia e non solo, sono intervenuti anche i volontari delle associazioni di protezione civile Alfa e Anc di Aprilia. Con loro il personale del 118 e gli agenti della Polizia locale di Aprilia. Per fortuna nessuno ha dovuto ricorrere alle cure mediche e il rogo, piuttosto vasto, è stato domato non senza sforzi da parte di tutte le quadre anti incendio.