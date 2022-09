Dal 22 al 30 agosto, i carabinieri di Ventotene, coadiuvati da quelli del Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio straordinario. Servizi ulteriormente intensificati al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. Nel corso dei numerosi controlli, un 23enne di Roma è stato trovato in possesso di gr. 3,1 di hashish e sono stati rinvenuti nei pressi di un locale - e successivamente sottoposti a sequestro - complessivamente gr. 0,9 di marijuana e gr. 0,4 di hashish. I controlli sono stati estesi anche ad alcuni esercizi pubblici, due dei quali sono stati sanzionati per totale di 5000 euro circa per aver organizzato uno spettacolo musicale senza autorizzazione e perché la relazione tecnica di impatto acustico era difforme allo stato di fatto. Uno dei predetti peraltro aveva proseguito l'attività musicale oltre l'orario consentito.