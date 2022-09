Prende fuoco all'interno del box, distrutta l'auto e danni ingenti alla struttura. Sono intervenuti questa mattina presso un'abitazione in via Valle di Scalve, una traversa di via Valcamonica ad Aprilia le squadre dei vigili del fuoco per un delicato intervento di spegnimento di un incendio alimentato anche dal carburante della vettura. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze, una privata e una di Ares 118 con tanto di auto medica nell'eventualità che i padroni di casa o i vicini necessitassero di soccorsi. Per fortuna il rogo ha causato solo danni materiali al box e a quanto vi era custodito all'interno.