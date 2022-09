Momenti di paura oggi nel tardo pomeriggio in via Piave all'ingresso di Latina, a poca distanza da via Persicara. Per cause in fase di accertamento un'auto, si tratta di una Bmw ha preso fuoco, il conducente ha avuto la prontezza di riflessi di fermarsi e di dare l'allarme e subito sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Latina che nel giro di pochissimo tempo hanno spento il rogo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Il fuoco si è sviluppato dalla parte anteriore del veicolo e sono in corso accertamenti per risalire alla precisa causa. La scena non è passata inosservata a molti automobilisti che in quel momento stavano transitando tra via Piave e via Persicara.