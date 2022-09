Un grave incidente stradale si è registrato stanotte in via Missiroli, nei pressi di Borgo Piave, dove un giovane al volante di un suv Range Rover Evoque si è schiantato contro il muro di cinta del ristorante La Prateria. È successo intorno alle 3:30 in circostanze al vaglio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, intervenuti per gli accertamenti e la gestione della viabilità. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, sembra che il suv provenisse da strada Sabotino e al momento di effettuare la curva per imboccare via Missiroli in direzione del centro di Borgo Piave, a causa della velocità eccessiva, il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il muro, abbattendolo, prima di carambolare nuovamente in strada, dove si è fermato sottosopra.



Con i soccorritori di un'ambulanza, che hanno poi trasportato il conducente in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, sono dovuti anche intervenire i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo. Durante le operazioni di soccorso e durante i successivi rilievi è stata necessaria la chiusura della strada.

L'incidente si è registrato nello stesso punto dove, giusto due settimane fa, un altro giovane aveva perso il controllo della propria auto in circostanze simili, urtando un mezzo pubblicitario, nella stessa zona dove giusto sabato un altro automobilista era rimasto gravemente coinvolto in una terribile carambola dopo lo scontro con un'altra vettura. Incidenti, questi, accomunati dalla scarsa prudenza, in termini di velocità eccessiva.