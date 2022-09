L'accusa contestata dagli inquirenti è riciclaggio. Rischiano di finire sotto processo 12 persone - la maggior parte residenti a Latina, una a Roma e un'altra in provincia di Pesaro - che hanno tra i 31 e i 79 anni. Gli importi con cui hanno ostacolato la provenienza dei soldi provenienti da truffe sul web, sono notevoli e il riciclaggio ammonta a decine e decine di migliaia di euro. La Procura ha messo la parola fine a tutti gli accertamenti per dei fatti avvenuti tra il 2016 e il gennaio del 2019. E' emerso che in uno dei 13 capi di imputazione le somme di denaro da ripulire sono servite per acquistare un' auto oppure sono state indirizzate per comprare orologi di lusso tra cui oltre venti Rolex.