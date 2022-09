In una città pressoché deserta, nel primo di ieri pomeriggio sono riusciti a muoversi indisturbati i topi d'appartamento, ladri specializzati nei furti all'interno degli appartamenti. I soliti ignoti si sono mossi sotto la luce del sole, soprattutto alla ricerca di case lasciate incustodite per poche ore visto che in tutti i casi registrati, le vittime uscendo si erano chiuse la porta alle spalle senza dare le mandate. In un caso è successo persino che i banditi hanno passato in rassegna un'abitazione mentre gli inquilini, una coppia di anziani, riposava in camera da letto.



Nel pomeriggio di ieri si sono registrati più episodi, tutti accomunati dal medesimo modus operandi, a riprova del fatto che il centro di Latina era stato preso di mira da una banda dedita a questo tipo di furti. Per i ladri è praticamente un gioco da ragazzi aprire una porta che è stata chiusa senza girare la serratura. Ma che a colpire siano stati degli specialisti, lo suggeriscono circostanze come la capacità di muoversi all'interno di un appartamento senza svegliare i proprietari di casa che si trovavano all'interno in quel momento, senza dimenticare che i furti sono stati messi a segno di giorno, quando le vittime riposavano e di certo non erano piombate nel sonno profondo.