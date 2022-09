Ancora un incidente sulle strade di Fondi e ancora una volta arriva l'eliambulanza per evitare il peggio. Ieri, l'ennesimo sinistro registrato dopo le 18.30. Paura per una donna che è finita con tutta l'auto nel canale che si trova in zona Tre Ponti, all'incrocio che vede intersecare la provinciale Fondi Sperlonga, via Sette acque e la strada consortile che conduce al centro di conferimento rifiuti cittadino. Si è trattato di un sinistro autonomo, che ha visto protagonista una donna a bordo di un Fiat Doblò. La donna è stata elitrasportata presso l'ospedale di Latina.

Sul posto, sono intervenuti i mezzi dei soccorsi dei sanitari del 118, insieme ai Vigili del Fuoco per aiutare nelle operazioni di recupero della vittima e per recuperare il mezzo finito in acqua.

Oltre a loro, sul posto anche gli uomini del Commissariato di Fondi e quelli della Polizia Locale sia per i rilievi nel luogo del sinistro che per gestire il traffico a rilento, in particolar modo sulla strada provinciale. Purtroppo, non è la prima volta che quell'incrocio è protagonista di incidenti con mezzi che finiscono nel canale. Negli ultimi mesi durante i lavori sulla strada provinciale sono state apposte le bande rumorose e i display che segnalano la velocità di percorrenza proprio per sensibilizzare gli automobilisti. È altrettanto vero mche i pericoli maggiori non riguardano la provinciale, che in quella zona vede insistere i guard rail, bensì le strade interne.